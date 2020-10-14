Запись вебинара. Секреты подготовки юных чемпионов.
Шахматный вебинар на тему "Секреты подготовки юных чемпионов" на примере подготовки Юльи Маковеева, чемпиона России до 9 лет 2014 года. Тренер юного шахматиста Ярослав Александрович Призант раскрывает секреты и выдаёт методики по подготовке юного чемпиона.
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Запись вебинара. Секреты подготовки юных чемпионов.
Автор темы Cullinina, Сегодня, 08:51
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