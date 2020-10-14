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"STOP-КРЕДИТ" - Пошаговый алгоритм действий!

Автор темы Cullinina, Сегодня, 08:49

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 08:49

"STOP-КРЕДИТ" - Пошаговый алгоритм действий!

Пошаговый алгоритм действий для решения проблем с кредитами. Проблемы с кредитами в России у каждого третьего. Охват клиентов от 20-60 лет. Очень качественный продажник с высокой конверсией через подписную страницу. Продукт продуман до мелочей. Проект однозначно не однодневка. Партнерам 40%.

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