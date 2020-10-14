Адаптированный торговый советник для форекс Илан 1.6 Динамик

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Это адаптированная версия советника Илан 1.6 Динамик, настроенная на любого форекс брокера у которого есть следующие возможности:- открытие счета с плечом 1:500 и более;- размер выставляемого лота на совершение сделки = 1 - 50;- количество одновременно открываемых ордеров не менее трёх;- котирование валюты после точки равно 5 знакам (например: eurusd 1.32182);- желательное наличие VPS-сервера, чтобы советник торговал, не взирая на Ваши форс-мажорные обстоятельства: электричество вырубили, сломался комп, наводнение, землятресение, падение метеорита, взрыв склада боеприпасов или ядерной бомбы...- в торговом терминале в графе "средства" должна отображаться сумма 10000 денег не зависимо в центах, долларах или в рублях, например при 100$ счете должно быть 10000 cents, следовательно, лучше открыть центовый счет, либо, 10000$ - тогда, лучше на стандартных типах счетов его устанавливать.