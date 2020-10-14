Schon 640 TCT

Отправлено Сегодня, 06:59

На протяжении многих лет Елена Брежнева помогает тысячам людей обрести большее понимание своего индивидуального жизненного пути на своих семинарах, тренингах, лекциях и мероприятиях, направленных на раскрытие внутреннего потенциала человека.Теперь у Вас есть уникальная возможность попасть к ней на личный сеанс и проработать необходимые Вам жизненные ситуации – проблемы с финансами, карьерой, личными отношениями с любимыми или с детьми.