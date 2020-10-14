Интеллект-карты для всех
Книга является пошаговым наглядным руководством по интеллект-картам. Подойдёт всем кому интересна тема саморазвития, особенно умственного. Интеллект-карты помогают планировать, генерировать идеи, структурировать и анализировать информацию, делать содержательные конспекты, запоминать информацию, готовиться к публичным выступлениям.
Освоение методики поможет и тем, кому не безразлично своё время (тайм-менеджмент). Это не обучалка по MindManager, я не показываю, как работать в редакторе MindMap, все примеры из книги рассчитаны на "рукописные" интеллект-карты.
Товар качественный и действительно уникальный. Наглядных руководств по интеллект-картам точно нет в Рунете.
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Интеллект-карты для всех
Автор темы Cullinina, Сегодня, 06:58
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