Универсальная Методика Самоизлечения 1.01 (3 видеоурока)

Отправлено Сегодня, 06:58

Armage - музыкант, удивляющий новым эксклюзивным материалом из самого сердца Сибири.За короткий срок карьеры он успел засветиться в DjMAG и получить поддержку от топовых диджеев планеты.Блестяще объединяя энергию и игривость электро-прогрессивной музыки, он освоил все приемы и навыки, чтобы делать что-то вкусное и пламенное для клубов, а также красивое и запоминающееся для души, как раз это и подтверждает новая и эксклюзивная работа - это ремиксы в стиле Progressive и Dubstep/Chillstep на трек David Argunetta ft Marg Lane - Look at the Life (Посмотри на жизнь).