Исцеление Домашних Питомцев
Тренинг Артема Бахтина "Гипер прыжок в оптовом бизнесе" http://superopt2.ru/partner-program
Список дополнительных шаблонов и таблиц, которые вы получите на тренинге:
Шаблон прайс-листа
Сравнительная таблица по нишам
Пример оптовой заявки
Список бесплатных досок объявлений
Сравнительная таблица по поставщикам
Структура продающего сайта
Чек-лист по повышению продаж в опте
Схема торга с поставщиком
Список источников трафика на оптовый сайт
Статистическая таблица по трафику
Коммерческое предложение для поставщика от вашего имени
Поставщик в подарок!
Мы провели переговоры с многими поставщиками и предоставляем вам контакты поставщиков, оптовых компаний и агентов, готовых работать с вами.
Что вы узнаете, а главное сможете сделать в результате тренинга?
выбрать и протестировать нишу в оптовом бизнесе
начать свой оптовый бизнес и заработать первые деньги
заключить первые договоры
найти надежных поставщиков
организовать сбыт своей продукции
настроить постоянный входящий поток клиентов к себе в бизнес
научиться основам торга в опте
разобраться в юридических аспектах ведения бизнеса
поднять продажи своего оптового бизнеса
масштабировать свой оптовый бизнес
автоматизировать свой оптовый бизнес
Во время тренинга вы запустите свой оптовый бизнес, который останется у вас после окончания тренинга
Тренинг Артема Бахтина "Гипер прыжок в оптовом бизнесе" http://superopt2.ru/partner-program
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Исцеление Домашних Питомцев
Автор темы Cullinina, Сегодня, 06:52
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