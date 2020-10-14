Подать на СОРОКОУСТ в Свято-Никольском храме в Телуше (Беларусь)
Часто люди хотят, чтобы их делами, здоровьем и жизнью руководил Сам Господь. Они создают проект и хотят его быстро реализовать. Честным проектам помогает Сам Бог! Попросите священника Сергия помолиться о Вас и Вашей деятельности, Вашем здоровье и успехе в Православном Свято-Никольском храме в Телуше. Жертвуйте, и Господь воздаст Вам сторицей!
Напишите 5-7 имен для сорокадневного поминовения в нашем храме (СОРОКОУСТ).
Благословение Господне да пребудет с Вами!
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Подать на СОРОКОУСТ в Свято-Никольском храме в Телуше (Беларусь)
Автор темы Cullinina, Сегодня, 06:51
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