Подать на СОРОКОУСТ в Свято-Никольском храме в Телуше (Беларусь)

Отправлено Сегодня, 06:51

Часто люди хотят, чтобы их делами, здоровьем и жизнью руководил Сам Господь. Они создают проект и хотят его быстро реализовать. Честным проектам помогает Сам Бог! Попросите священника Сергия помолиться о Вас и Вашей деятельности, Вашем здоровье и успехе в Православном Свято-Никольском храме в Телуше. Жертвуйте, и Господь воздаст Вам сторицей!Напишите 5-7 имен для сорокадневного поминовения в нашем храме (СОРОКОУСТ).Благословение Господне да пребудет с Вами!