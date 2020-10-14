Курс онлайн "Шведский язык для начинающих""

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Данный путеводитель собрал в себя все необходимые объекты и места для посещения в Савойской Венеции - Анси!Путеводитель разработан профессиональным гидом в соавторстве с профессиональным блогером. Что является гарантом качества и аутентичности предоставляемой информации.Данный путеводитель содержит следующиу темы:- Общая информация (история города, описание озера Анси)- Различные маршруты для туристов, в в которые вплетены все его основные достопримечательности, рестораны, места для шопинга.- Культурная программа Анси.- Спортивные мероприятия и возможности города.- Анси гастрономический - путеводитель по местным ресторанам и национальным продуктам.- Живописные объекты в непосрдственной близости от города- Ответы на часто возникающие у туристов вопросы, полезные советы от авторов и даже возможность личной консультации.Данная книга предназначена как для туристов, так и для людей, которые увлекаются литературой о путешествиях и других странах.