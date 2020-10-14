Чертеж ходовой части (буксы)

Отправлено Сегодня, 04:55

Комплект чертежей для производства ходовой части для промышленного вентилятора или тягодутьевой машины с водяным охлаждением подшипников включает в себя полный комплект конструкторской документации. Чертежи и модели всех деталей, а также сборочный чертеж с трехмерной моделью выполнены в программе автоматического проектирования КОМПАС V10.Аналогов в интернете нет. 100% - гарантии! Поэтому кому нужны чертежи для курсовой или любой другой работы скачивайте не задумываясь и не теряя время. Совпадения нет!