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Чертеж ходовой части (буксы)

Автор темы Cullinina, Сегодня, 04:55

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 04:55

Чертеж ходовой части (буксы)

Комплект чертежей для производства ходовой части для промышленного вентилятора или тягодутьевой машины с водяным охлаждением подшипников включает в себя полный комплект конструкторской документации. Чертежи и модели всех деталей, а также сборочный чертеж с трехмерной моделью выполнены в программе автоматического проектирования КОМПАС V10.
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