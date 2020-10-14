Обучающий курс по гаданию на Оракул ЛЕНОРМАН . Для начинающих .
Здравствуйте!
Я практик с большим стажем по гаданию на картах Таро, Рунах, Цыганский Оракул и простых "игральных"!
Многие мои клиенты, которые обращались ко мне и неоднократно, за помощью, просили меня обучить их.
Некоторых я обучала через личку или закрытую группу! Решила теперь упаковать свой авторский курс и поделиться им здесь.
ЛЕНОРМАН, как известно, на втором месте по популярности после ТАРО.
Но, в отличие от системы Таро, намного проще и легче воспринимается новичками !
Мой курс прост и понятен будет абсолютно любому человеку, любого возраста!
100% авторский! В интернете "такого" не найдете !
В данный курс входит ПРАКТИЧЕСКИЙ разбор раскладов на основные сферы жизни!
ОТНОШЕНИЯ !
РАБОТА!
БИЗНЕС!
ВЫБОР ИЗ ДВУХ ВАРИАНТОВ!
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ!
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Обучающий курс по гаданию на Оракул ЛЕНОРМАН . Для начинающих .
Автор темы Cullinina, Сегодня, 04:55
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