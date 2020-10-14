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Как легко сэкономить на строительстве своего дома более 30 %

Автор темы Cullinina, Сегодня, 04:54

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 04:54

Как легко сэкономить на строительстве своего дома более 30 %

Сразу после прочтения этой книги Вы легко сможете снизить затраты на строительство своего дома и в дальнейшем с балансировать затраты на отделку дома и благоустройство территории вокруг дома.

Книга "Как легко сэкономить на строительстве своего дома более 30 %" состоит из трех частей:

- В первой части Вы узнаете некоторые технические моменты по выбору дома.

- Во второй части книги Вы узнаете как построить очень дешевый, теплый и экологически чистый дом. Рассмотрим тонкости строительства одноэтажного и двухэтажного дома.

- В третьей части книги описаны 21 рекомендация о тонкостях в строительстве. Каждая рекомендация сможет легко сэкономить приличную сумму денег на строительстве своего дома без ущерба на качестве.

Вывод в книге раскроет Вам глаза на то, что строительство дома (коробка с кровлей) - это всего лишь 37 % от всех затрат. Вы ясно увидите куда пойдут остальные 63 % ваших денег и на чем действительно можно сэкономить большие деньги.

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