Чертежи приспособления для раскроя стального листового материала

Отправлено Сегодня, 04:54

Вечные вопросы «Кто мы? Откуда и куда идём?» найдут свои ответы в этом необычном фильме, «спикерами» в котором выступают создатели новой «теории мира» Владимир Говоров и Валерий Рыжов.Два исследователя-новатора поведут сложный разговор о создании Формулы Творца, замысле божьем, технологии сотворения мира и Человека, «русской идее» и её сегодняшней научной интерпретации.От некоторых постулатов и гипотез, высказанных в этом фильме уши вянутвстают торчком, а иногда даже вытягиваются в трубочку – до того всё необычно и неортодоксально!Очень советуем не пропустить этот материал, однозначно ставший хитом на наших каналах.