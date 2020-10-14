Чертежи приспособления для раскроя стального листового материала
Вечные вопросы «Кто мы? Откуда и куда идём?» найдут свои ответы в этом необычном фильме, «спикерами» в котором выступают создатели новой «теории мира» Владимир Говоров и Валерий Рыжов.
Два исследователя-новатора поведут сложный разговор о создании Формулы Творца, замысле божьем, технологии сотворения мира и Человека, «русской идее» и её сегодняшней научной интерпретации.
От некоторых постулатов и гипотез, высказанных в этом фильме уши вянут
встают торчком, а иногда даже вытягиваются в трубочку – до того всё необычно и неортодоксально!
Очень советуем не пропустить этот материал, однозначно ставший хитом на наших каналах.
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Чертежи приспособления для раскроя стального листового материала
Автор темы Cullinina, Сегодня, 04:54
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