Перейти к содержимому

Фотография

Услуга: ответ на хорарный вопрос

Автор темы Cullinina, Сегодня, 04:53

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Cullinina

Cullinina

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 1 941 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 04:53

Услуга: ответ на хорарный вопрос

Эта книга посвящена самой прославленной, но самой загадочной системе западного оккультизма – Енохианской магии, ее истории, теории и практике.
Начав с ее создания Джоном Ди и Эдвардом Келли, вы пройдете через Гептархию, найдете смысл каждого имени и буквы на енохианском Столе и Печати, откроете имена ангелов, изучите Великую Скрижаль, узнаете смысл странных символов и буквенных таблицах Енохианы.
Книга включает пошаговую инструкцию по применению Енохианской магии в практических ритуалах, а так же авторские переводы Зовов, с подробным толкованием и объяснением метафор и скрытого в них смысла.

Подробнее »
Скачать »
  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума