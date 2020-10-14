Услуга: ответ на хорарный вопрос

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Эта книга посвящена самой прославленной, но самой загадочной системе западного оккультизма – Енохианской магии, ее истории, теории и практике.Начав с ее создания Джоном Ди и Эдвардом Келли, вы пройдете через Гептархию, найдете смысл каждого имени и буквы на енохианском Столе и Печати, откроете имена ангелов, изучите Великую Скрижаль, узнаете смысл странных символов и буквенных таблицах Енохианы.Книга включает пошаговую инструкцию по применению Енохианской магии в практических ритуалах, а так же авторские переводы Зовов, с подробным толкованием и объяснением метафор и скрытого в них смысла.