Книга "Экорецепты со вкусом или Сыроедение для всех"
100 вкусных рецептов красоты и здоровья в одной книге.
Эта книга - сборник рецептов сыроедов, которые одинаково подходят и тем, кто даже не задумывался о сыроедении. И мы всего лишь показываем, насколько разнообразная, интересная и ВКУСНАЯ может быть кухня сыроеда.
Эти рецепты – возможность примерить на себя систему питания, о которой в последнее время идет много разговоров и много споров. Вы просто приготовьте и попробуйте. А ваш организм подскажет, как вам дальше жить…
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Книга "Экорецепты со вкусом или Сыроедение для всех"
Автор темы Cullinina, Сегодня, 04:50
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