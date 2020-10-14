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Идеальный сценарий

Автор темы Cullinina, Сегодня, 04:50

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#1 Cullinina

Cullinina

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Обычный

Отправлено Сегодня, 04:50

Идеальный сценарий

Электронная книга с правом личной марки содержит 200 вдохновляющих советов по саморазвитию, позволяющих совершить в жизни всё, что угодно

Информация о комплекте:

+ Объем комплекта в архивированном виде (zip): 37 Мб;
+ Количество страниц в книге: 53;
+ Исходный файл книги в формате OpenOffice, доступный для внесения любых изменений и последующего экспорта в PDF.
+ Продающий мини-сайт.
+ Рекламные баннеры (+исходники).
+ Макет книги (+исходники).
+ 3D-изображение книги (+исходники).
+ Промо-письмо.

Права личной марки — разновидность реселлерской лицензии. Вы имеете право вносить ограниченные или неограниченные изменения в продукт, такие как изменение имени, логотипа, рекламы, адреса сайта и идентификатора партнёра на собственные, изменять контент продукта по своему усмотрению без какого-либо согласования с автором, утверждения и т.д. Продукт предоставляется в Ваше полное распоряжение.

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