Гадание онлайн «Сам себе Таролог»

Отправлено Сегодня, 04:50

Гадание онлайн на картах Таро. Закажите подписку Гадания онлайн «Сам себе Таролог». Подписка действует в течение месяца. После оплаты Вам будет доступна страница, где Вы сможете задавать вопросы картам Таро и получать ответы от судьбоносных Старших Арканов и ситуативных карт представляющие Младшие Арканы.Вам также будут доступны расклады на Старших Арканах «Было. Есть. Будет.» на любые общие вопросы или гадание на ситуацию и расклад по вопросам работы, карьеры. А еще Вам будут доступны подсказки от Древних Магических Рун.Преимущество данного онлайн гадания в том, что Вы сами тасуете и выбираете карты Таро или Руны. Используйте возможности получать многовековые знания наших предшественников легко и просто.