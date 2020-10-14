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Гадание онлайн «Сам себе Таролог»

Автор темы Cullinina, Сегодня, 04:50

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 04:50

Гадание онлайн «Сам себе Таролог»

Гадание онлайн на картах Таро. Закажите подписку Гадания онлайн «Сам себе Таролог». Подписка действует в течение месяца. После оплаты Вам будет доступна страница, где Вы сможете задавать вопросы картам Таро и получать ответы от судьбоносных Старших Арканов и ситуативных карт представляющие Младшие Арканы.

Вам также будут доступны расклады на Старших Арканах «Было. Есть. Будет.» на любые общие вопросы или гадание на ситуацию и расклад по вопросам работы, карьеры. А еще Вам будут доступны подсказки от Древних Магических Рун.

Преимущество данного онлайн гадания в том, что Вы сами тасуете и выбираете карты Таро или Руны. Используйте возможности получать многовековые знания наших предшественников легко и просто.

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