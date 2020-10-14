Базовый курс Таро
"Базовый курс Таро" - основной курс обучения прорицательному использованию карт Таро, во время которого вы:
Изучите колоды основных традиций (Таро Тота, Таро Уайта, Марсельское Таро).
Научитесь уверенно применять карты Таро в любой прорицательной работе, толковать карты, читать расклады.
Изучите тонкости символизма, значения, толкования карт, связь карт Таро с астрологией, каббалой.
Узнаете, не только "что" означают карты, но и "почему" они означают именно это.
Научитесь создавать собственные расклады.
Научитесь определять даты, сроки, промежутки времени на картах Таро.
Цель курса - дать вам понимание той внутренней сути карт Таро, которая определяет их значение и лежит в основе толкования. Основной упор в курсе сделан на колоду Таро Тота, которая рекомендована для применения как наиболее совершенная и глубокая, однако применить полученные знания вы сможете абсолютно к любой колоде. Перевернутые карты не используются.
Подробнее »
Скачать »
Базовый курс Таро
Автор темы Cullinina, Сегодня, 04:48
В этой теме нет ответов
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
-
Google (1)