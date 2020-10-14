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ЗАКАЗ СЛУЖБЫ О УПОКОЕНИИ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ. ПАНИХИДА

Автор темы Cullinina, Сегодня, 04:48

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 04:48

ЗАКАЗ СЛУЖБЫ О УПОКОЕНИИ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ. ПАНИХИДА

Панихида - это поминальное заупокойное частное богослужение, совершаемое преимущественно в день смерти православного верующего, затем на 9 день и на 40-й день. Никто не запрещает служить панихиду хоть ежедневно. Более того, такое внимание покойнику со стороны живых и просьба Бога о прощении его грехов с желанием ему Царствия Небесного, очень действенно. Заказать Панихиду в Свято-Никольском храме в Телуше можно (и нужно) здесь.

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