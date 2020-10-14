Руническая Мельница Кудесника

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Здравствуйте!Я практик с большим стажем по гаданию на картах Таро, Рунах, Цыганский Оракул и простых "игральных"!Многие мои клиенты, которые обращались ко мне и неоднократно, за помощью, просили меня обучить их.Некоторых я обучала через личку или закрытую группу! Решила теперь упаковать свой авторский курс и поделиться им здесь.ЛЕНОРМАН, как известно, на втором месте по популярности после ТАРО.Но, в отличие от системы Таро, намного проще и легче воспринимается новичками !Мой курс прост и понятен будет абсолютно любому человеку, любого возраста!100% авторский! В интернете "такого" не найдете !В данный курс входит ПРАКТИЧЕСКИЙ разбор раскладов на основные сферы жизни!ОТНОШЕНИЯ !РАБОТА!БИЗНЕС!ВЫБОР ИЗ ДВУХ ВАРИАНТОВ!ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ!