АНТИКРЕДИТ: освобождение

Отправлено Сегодня, 02:40

Спасательный круг для должников, для тех кто по уши в долгах, кто «попал» и не в состоянии оплачивать кредит, кому звонят и «достают» коллекторы, кому грозит судебное разбирательство.Эта книга уже спасла не одну тысячу граждан от произвола коллекторов и, главное - сохранила заемщикам не один миллион рублей, на которые "претендовали" взыскатели!Изучив данный материал Вы обретете спокойствие и уверенность в своих правах, узнаете всю подноготную в работе банков и коллекторских агентств, все (в т.ч. далеко не всегда законные), способы взыскания задолженности, и, главное - как самостоятельно, без помощи юристов, инициировать судебное разбирательство и выиграть суд.В комплекте 30 реальных судебных процессов + 28 шаблонов писем, жалоб, претензий, исков.Не так страшен долг, как его "рисуют"!