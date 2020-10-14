Волшебные карточки

Отправлено Сегодня, 02:40

- Активирует процессы "просветления"- Расширение сознания- Усиливает иммунитет- Активирует стволовые клетки в Вашем организме- Улучшает память и обучение- Снижает воспалительные процессы в теле- ПерезагрузкаБог древних майянцев Кетзакотл, изображенный как Серпент с крыльями, на самом деле являющийся Ангелом с крыльями, который спустился, чтобя подарить человечеству дар - пробуждение необыкновенного заряда энергии!Это Дух, который помогает трансцедентально вознестись в человеческом теле. Древние учили, что при входе энергии Бога в человеческий мозг, она разламывается на 4 уровня, в нервной системе: на правую и левую симпатетическую, парасимпатетическую и центральную нервную систему. Во время развития ребенка, эти энергии попадают на родничок и оттуда дальше в нижнюю часть мозгового ствола. Ребенок растет и к 2-м годам родничок затвердевает и поток этой энергии Бога Творца его уже не питает как раньше. В этот момент он понимает свою отделеность. Ученые обнаружили, что существует разрыв в парасимпатетической нервной системе между вагусным нервом и солнечным сплетением. "Вагус" в переводе с латинского - блуждающий. Древние верили, что именно поэтому человек "блуждает по жизни", из-за этого разлома в энергии внутри нас, которое наступает после 2-х лет. Именно поэтому мы чувствуем себя потерянными, отделеными, в поиске... Так как энергии находятся в нижних трех частях и не могут сами подняться и соединится. Для этого соединения они проводили Активации или Инициации. Приглашаем Вас на эту сессию для пробуждения этих спящих энергий. Для Активации Вашего Вагусного Нерва, которая поможет Вам улучшить здоровье и помочь в вопросах просветления.