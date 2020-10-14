"Алхимия Коррекции Веса" - 3 сеанса

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По Вашим мночисленным просьбам продолжаем работу над собой! Ведь Вы наверняка перепробовали многочисленные диеты, программы, упражнения и не смогли найти то, что работает для Вас!Я создала уникальную авторскую программу в которой скомбирированны знания по работе с биологией и физиологией Вашего тела, алхимия камней и кристаллов, активации и погружения, перепрограмирование программ прошлых жизней, загружение новых полезных программ и установок и многое другое чтобы помочь Вам добиться нужных результатов.Во время наших трех сессий мы сможем перепрограмироватся на клеточном уровне и избавиться от саботажных программ, которые Вам мешают. Пройдем погружение и активацию нужных генов. Поработаем с Вашим телом и активируем процессы метаболизма и сжигания жиров. Также поработаем над снижением аппетита и нормализации важных гормональных процессов в теле.