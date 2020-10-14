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Мастер-класс «Плед «Волны»»

Автор темы Cullinina, Сегодня, 02:36

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 02:36

Мастер-класс «Плед «Волны»»

Комплект чертежей на камеру полимеризации проходного типа. Данная камера применяется для спекания порошковой краски после напыления порошка на изделие. Применяется в промышленном производстве стальных дверей или любой другой подобной продукции где требуется качественное лакокрасочное покрытие.

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