Мастер-класс «Плед «Волны»»
Комплект чертежей на камеру полимеризации проходного типа. Данная камера применяется для спекания порошковой краски после напыления порошка на изделие. Применяется в промышленном производстве стальных дверей или любой другой подобной продукции где требуется качественное лакокрасочное покрытие.
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Мастер-класс «Плед «Волны»»
Автор темы Cullinina, Сегодня, 02:36
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