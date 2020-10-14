Премиум-подписка на материалы портала Лангепас.Today на полгода

Отправлено Сегодня, 00:23

Я являюсь автором популярного сайта nperov.ru, который уже помог многим людям избавиться от тревоги, депрессии и других эмоциональный проблем. Теперь я собрал все знания и опыт в своем видеокурсе "БЕЗ ПАНИКИ" посвященного тому, как избавиться от панических атак, тревоги и страха навсегда!В курсе вы увидите более 10 часов аудио и видео материалов, которые научат вас преодолевать страх и тревогу, жить насыщенной, полноценной жизнью без страха. Курс рассчитанных минимум на 17 дней прохождения. Также есть 13 бонусных занятий, посвященных частным вопросам, например боязни садиться за руль или страху летать на самолете.Программа основана на применении осознанной медитации для преодоления страха и паники, которая уже давно стала популярна на Западе. Эта программа помогла тысячам людей, и поможет и вам.Важно понимать, что от панических атак и тревоги не существует волшебной таблетки, которая уберет страх за несколько дней. Для того, чтобы избавиться от этого недуга вам придется поработать над собой. И мой курс является отличным проводником для такой работы!В данную версию заказа входят:Пожизненный доступ к интерактивной платформе тренингаДоступ ко всем видео и аудио материалам курса (+ бонус)Тестовые упражнения и их проверкаВозможность получать мою поддержку онлайн по вашим вопросам в комментариях