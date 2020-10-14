Овен. Расклад Таро «12 домов Гороскопа» на 2017 год
Расклад Таро «12 домов Гороскопа» на 2017 год для знака Зодиака Овен.
30-минутное видео, прогноз на картах Таро от Ирины Дюбро, таролога и ведущей популярного канала на YouTube.
Лендинг для партнёров находится здесь: http://taroti.ru/yea...12home2017.html
Ссылка на лендинг в виде архива: http://taroti.ru/yea...2017taro12h.zip
Расклад нацелен на помощь Вам в качестве позитивного совета, чтобы Вы могли с уверенностью сделать лучший выбор в повседневной жизни. Прогноз поможет направить энергию Ваших мыслей и намерений в конкретные шаги, помогающие Вам создать жизнь, полную духовного, эмоционального и финансового изобилия!
Представленный расклад Таро «12 домов гороскопа» является общим и показывает ориентировочные тенденции развития жизненных ситуаций.
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Овен. Расклад Таро «12 домов Гороскопа» на 2017 год
Автор темы Cullinina, Сегодня, 00:22
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