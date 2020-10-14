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27 привычек счастливого человека

Автор темы Cullinina, Сегодня, 00:21

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#1 Cullinina

Cullinina

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Обычный

Отправлено Сегодня, 00:21

27 привычек счастливого человека

С помощью этой книги любой должник получит шикарную возможность выкупить свой кредитный долг у банка, МФО или коллекторов за 10 - 30 процентов от общей суммы долга. Книга сосредоточила в себе весь прогрессивный опыт работы с реальными клиентами: от теории до практики, плюс включает в себя все необходимые образцы документов. Книги и курсы от Проекта "Законы для людей" зарекомендовали себя как честные, качественные и работающие продукты, которые оказывают банковским должникам реальную помощь. Спрос на продукты Проекта стабилен, поскольку я освящаю только актуальные горячие темы.

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