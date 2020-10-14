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Отдельное приложение к первым электронным книгам Зои Вулвич

Автор темы Cullinina, Сегодня, 00:20

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 00:20

Отдельное приложение к первым электронным книгам Зои Вулвич

Вы получите все 15 томов (первые 5 томов доступны здесь для предварительного ознакомления в бесплатном доступе) первой книги. Каждый том содержит 10 уникальных готовых изделий. Кроме того, каждое из них сопровождается фотографиями высокого качества, кратким описанием и ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ схемой ФОРМЫ изделия, а так же изображениями самых интересных и/или наиболее сложных частей модели.

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