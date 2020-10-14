Выбор системы налогообложения
Книга о выборе системы налогообложения для ведения предпринимательской деятельности. Прочитав книгу, предприниматель узнает, какие режимы налогообложения действуют в РФ, их особенности, достоинства и недостатки, а также ознакомится с нюансами выбора системы налогообложения. В книге приведены конкретные примеры и расчеты, ознакомившись с которыми предприниматели смогут сделать осознанный выбор.
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Выбор системы налогообложения
Автор темы Cullinina, Сегодня, 00:20
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