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Выбор системы налогообложения

Автор темы Cullinina, Сегодня, 00:20

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 00:20

Выбор системы налогообложения

Книга о выборе системы налогообложения для ведения предпринимательской деятельности. Прочитав книгу, предприниматель узнает, какие режимы налогообложения действуют в РФ, их особенности, достоинства и недостатки, а также ознакомится с нюансами выбора системы налогообложения. В книге приведены конкретные примеры и расчеты, ознакомившись с которыми предприниматели смогут сделать осознанный выбор.

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