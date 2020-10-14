7 шагов к фигуре твоей мечты!

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Курс о здоровом похудении - пошаговый план стойкого и гарантированного снижения веса и формирования отличной фигуры. В курсе даны все секреты, рецепты и упражнения для наиболее быстрого достижения результата. В комплект в виде бонусов входят чек-листы, книга "Рецепты низкокалорийных завтраков" и краткая версия книги "Китайское исследование".