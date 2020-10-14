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И Цзин

Автор темы Cullinina, Сегодня, 00:19

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 00:19

И Цзин

"И Цзин" - новый курс записи (не онлайн), почти уникальный для России — курс обучения гаданиям на И Цзин

И Цзин - это вовсе не «кинул монетку — прочитал афоризм», это глубочайшая система прорицаний, и чтение текстов комментариев к гексаграммам — далеко не самое главное.

Программа курса будет включать три круга, с техниками прорицаний различной сложности.

☝1 круг — история И Цзин; базовая теория — Инь и Ян, У Син.
8 триграмм, 64 гексаграммы.

Техники гаданий:
большой и сокращенный метод 50 стеблей;
монеты;

Подвижное яо — основа построения трех гексаграмм как результата вашего гадания. Определение нужной строки комментариев.

Это самая привычная часть И Цзина — но это лишь самое начало.

☝2 круг - Мэй Хуа, Оракул Цветущей сливы - гадание на И Цзин без специальных гадательных предметов. разберемся, что такое китайский календарь и почему он используется в прорицаниях и магии, что такое Небесные Стволы и Земные Ветви, Пустота.

Вы научитесь строить гексаграммы для предсказания по дате события или его описанию (что, где и когда произошло), толковать их, учитывая влияние даты гадания на его результат.

И вам не понадобятся для этого никакие гадательные инструменты!

☝3 круг — Оракул правителя Вэна (он же метод короля Вэна, уроки Вэн Вана, разметка гексаграммы, метод на-цзя) — техника гадания на И Цзин высокого уровня.

Вы научитесь анализировать каждую линию в двух гексаграммах, определяя ее Стихию, Земную Ветвь, описанные ей аспекты жизни (деньги, карьера, любовь...), отслеживать влияние линий друг на друга, сопоставлять их с 6 богами (Зеленый Дракон, Черная Черепаха и тд).

Именно такой анализ позволяет полностью раскрыть потенциал И Цзин во всей его красе, в том числе использовать Книгу Перемен для получения буквальных ответов (например курс валют или победа спортивной команды) и определения сроков наступления событий.

В курсе 14 часов видео лекций и 220 страниц текстового материала (включая пояснение к каждой строке комментариев к каждой гексаграмме).

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