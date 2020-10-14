Шаблоны документов для получения земли от государства
Образцы документов на все случаи и варианты развития событий, связанных с получением участка.
Предложение для тех, кто хочет сэкономить на покупке земли, получив ее от государства и знает как это сделать. Набор всех необходимых документов.
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Шаблоны документов для получения земли от государства
Автор темы Cullinina, Сегодня, 00:16
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