Курс "КАК ПРАВИЛЬНО СПЛАНИРОВАТЬ И ОСУЩЕСТВИТЬ РЕМОНТ КВАРТИРЫ?"
- На МК по символическим звездам денежной удачи мы рассмотрим следующие звезды:
-Вознаграждение 10НС.
-Денежное хранилище.
-Золотую карету.
- Вы научитесь находить эти звезды в символических картах, узнаете, что каждая их этих звезд приносит в Вашу жизнь и в жизнь Ваших близких.
- Узнаете, есть ли в Вашей карте денежное хранилище, как его открыть и что именно его открывает.
- Научитесь находить «открывашки» для денежного хранилища.
- Научитесь находить периоды своей личной денежной удачи!
- Приходите на МК по денежным символическим звездам и Вы поймете, откуда и когда к Вам придут деньги.
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Курс "КАК ПРАВИЛЬНО СПЛАНИРОВАТЬ И ОСУЩЕСТВИТЬ РЕМОНТ КВАРТИРЫ?"
Автор темы Cullinina, Сегодня, 21:42
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