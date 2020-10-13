Перейти к содержимому

Фотография

Курс "КАК ПРАВИЛЬНО СПЛАНИРОВАТЬ И ОСУЩЕСТВИТЬ РЕМОНТ КВАРТИРЫ?"

Автор темы Cullinina, Сегодня, 21:42

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Cullinina

Cullinina

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 1 231 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 21:42

Курс "КАК ПРАВИЛЬНО СПЛАНИРОВАТЬ И ОСУЩЕСТВИТЬ РЕМОНТ КВАРТИРЫ?"

- На МК по символическим звездам денежной удачи мы рассмотрим следующие звезды:
-Вознаграждение 10НС.
-Денежное хранилище.
-Золотую карету.
- Вы научитесь находить эти звезды в символических картах, узнаете, что каждая их этих звезд приносит в Вашу жизнь и в жизнь Ваших близких.
- Узнаете, есть ли в Вашей карте денежное хранилище, как его открыть и что именно его открывает.
- Научитесь находить «открывашки» для денежного хранилища.
- Научитесь находить периоды своей личной денежной удачи!
- Приходите на МК по денежным символическим звездам и Вы поймете, откуда и когда к Вам придут деньги.

Подробнее »
Скачать »
  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума