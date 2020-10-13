Курс "КАК ПРАВИЛЬНО СПЛАНИРОВАТЬ И ОСУЩЕСТВИТЬ РЕМОНТ КВАРТИРЫ?"

Отправлено Сегодня, 21:42

- На МК по символическим звездам денежной удачи мы рассмотрим следующие звезды:-Вознаграждение 10НС.-Денежное хранилище.-Золотую карету.- Вы научитесь находить эти звезды в символических картах, узнаете, что каждая их этих звезд приносит в Вашу жизнь и в жизнь Ваших близких.- Узнаете, есть ли в Вашей карте денежное хранилище, как его открыть и что именно его открывает.- Научитесь находить «открывашки» для денежного хранилища.- Научитесь находить периоды своей личной денежной удачи!- Приходите на МК по денежным символическим звездам и Вы поймете, откуда и когда к Вам придут деньги.