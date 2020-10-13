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Домашняя волшебная книга

Автор темы Cullinina, Сегодня, 21:40

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 21:40

Домашняя волшебная книга

Электронная версия книги "Домашняя волшебная книга" представляет собой сборник простых в применении бытовых эзотерических техник для привлечения денег, удачи и исполнения желаний. Кроме того в книге имеются материалы по нумерологии.

Книга полезна людям, интересующимся эзотерикой. Лучший трафик для рекламы можно получить в группах социальных сетей на эзотерическую тематику, либо через таргетированную рекламу ВК и Facebok.

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