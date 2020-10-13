Отправлено Сегодня, 21:40

Электронная версия книги "Домашняя волшебная книга" представляет собой сборник простых в применении бытовых эзотерических техник для привлечения денег, удачи и исполнения желаний. Кроме того в книге имеются материалы по нумерологии.Книга полезна людям, интересующимся эзотерикой. Лучший трафик для рекламы можно получить в группах социальных сетей на эзотерическую тематику, либо через таргетированную рекламу ВК и Facebok.