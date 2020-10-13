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Орхидеи: Секреты Вашего ухода

Автор темы Cullinina, Сегодня, 21:40

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 21:40

Орхидеи: Секреты Вашего ухода

Полная история организованной преступной группировки, действовавшей с 1978 по 2014 год. Судьба криминального авторитета мирового масштаба, который начинал свою деятельность рядовым участником группировки, а закончил ее, признанным лидером, вором в законе. Непростая жизнь, наполненная драматизмом и постоянной авантюрой.

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