Твой личный КОД успеха и богатства. Версия "ВСЁ ВКЛЮЧЕНО".

Отправлено Сегодня, 21:30

Впервые в интернете. Автор-практик, таролог, нумеролог, мастер Рейки.Обучающий курс, который научит вычислять личные коды богатства и позволит узнать, в каких сферах искать деньги.У тебя есть проблемы с деньгами? Странный вопрос, не правда ли, у кого их нет. Так вот, изучив этот курс, ты узнаешь, почему денег не хватает, или вообще не идут к тебе деньги. Нумерология никогда не обманет, цифры штука точная. Все проверено многократно, сбоев нет. Благодаря этому курсу, каждый человек может узнать очень много нового о себе любимом. Иногда, даже то, о чем и не подозревал, но чувствовал, что что то не так, а что не понятно. Прошел курс, теперь все понятно. А вот менять что то в жизни или нет, каждый решает сам. Но когда извещен, тогда защищен, знаешь где соломки подстелить.Продажник создавался под контролем профессионалов интернет-бизнеса.Динамическая комиссия партнерам. 20% за первые пять продаж с суммы 2 547.45 Руб (комиссия на продавце). Продажа от 5 копий - 30%, 10 копий - 40%.За буксы бан (нет смысла там рекламировать этот курс, продаж не будет)