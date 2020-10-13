Видео руководство по изготовлению ЛШС Гриндер.

Отправлено Сегодня, 21:27

Уважаемые партнеры!Предлагаю Вашему вниманию мастер- класс моей жены.Простой в освоении мастер- класс по хенд мейду. Состоит из 3 видео с пошаговой инструкцией по изготовлению букетов на продажу и одним файлом с указанием поставщиков компонентов.Целевая аудитория- женщины- домохозяйки, люди занимающиеся мыловарением, те кто увлекаются всякого рода хобби.Любые промо- материалы по вашему запросу