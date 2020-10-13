Видео руководство по изготовлению ЛШС Гриндер.
Уважаемые партнеры!
Предлагаю Вашему вниманию мастер- класс моей жены.
Простой в освоении мастер- класс по хенд мейду. Состоит из 3 видео с пошаговой инструкцией по изготовлению букетов на продажу и одним файлом с указанием поставщиков компонентов.
Целевая аудитория- женщины- домохозяйки, люди занимающиеся мыловарением, те кто увлекаются всякого рода хобби.
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Видео руководство по изготовлению ЛШС Гриндер.
Автор темы Cullinina, Сегодня, 21:27
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