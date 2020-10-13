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9 Принципов Финансового Успеха

Автор темы Cullinina, Сегодня, 16:47

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 16:47

9 Принципов Финансового Успеха

Вас ждет знакомство с девятью очень хорошими принципами, которые Вы знаете, но не придаете им значения! Раскройте то, что лежит перед Вашими глазами всю Вашу жизнь. Достижение “когерентности” является ключевым для достижения успеха в любой области нашей деятельности. Лекция наполнена информацией об исследованиях в области работы мозга и сердца, а также упражнениями для достижения состояния “когерентности” и борьбы со стрессом, который не перестает оставаться насущной проблемой для большинства современных людей. Все советы, просты, эффективны и не займут много Вашего времени.

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