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"Экорецепты со вкусом"

Автор темы Cullinina, Сегодня, 16:46

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 16:46

"Экорецепты со вкусом"

100 вкусных рецептов красоты и здоровья в одной книге.
Книга содержит 100 рецептов вашего здоровья, красоты, и молодости. Она одинаково хорошо подходит для тех, кто давно уже предпочитает сыроедческую или веганскую еду, и для тех, кто только думает о том, как перейти на здоровое и полезное питание.
Эта книга - сборник рецептов сыроедов, которые одинаково подходят и тем, кто даже не задумывался о сыроедении. И мы не настаиваем, не уговариваем, ничего не доказываем, а всего лишь показываем, насколько разнообразная, интересная и ВКУСНАЯ может быть кухня сыроеда.
Эти рецепты – возможность примерить на себя систему питания, о которой в последнее время идет много разговоров и много споров. Вы просто приготовьте и попробуйте. А ваш организм подскажет, как вам дальше жить…


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