Мастер-класс "Роза с рваными лепестками" из ФОАМИРАНА
Ставка для партнеров 50%, после 5 заказов- 60%. Популярный и новый вид творчества- изготовление реалистичных ЦВЕТОВ ИЗ ФОАМИРАНА. Товар- пошаговый и подробный фото мастер-класс "РОЗА С РВАНЫМИ ЛЕПЕСТКАМИ". Формат pdf, 33 страницы.
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Мастер-класс "Роза с рваными лепестками" из ФОАМИРАНА
Автор темы Cullinina, Сегодня, 16:45
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