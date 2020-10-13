Перейти к содержимому

Фотография

Мастер-класс "Роза с рваными лепестками" из ФОАМИРАНА

Автор темы Cullinina, Сегодня, 16:45

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Cullinina

Cullinina

    Свой человек

  • Киберсанты
  • PipPipPipPipPip
  • 1 104 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 16:45

Мастер-класс "Роза с рваными лепестками" из ФОАМИРАНА

Ставка для партнеров 50%, после 5 заказов- 60%. Популярный и новый вид творчества- изготовление реалистичных ЦВЕТОВ ИЗ ФОАМИРАНА. Товар- пошаговый и подробный фото мастер-класс "РОЗА С РВАНЫМИ ЛЕПЕСТКАМИ". Формат pdf, 33 страницы.

Подробнее »
Скачать »
  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума