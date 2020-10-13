Дизайн портала недвижимости
Подойдет для любого портала недвижимости, агентства недвижимости. Легко меняется логотип и другая информация.
Прорисованы следующие страницы (включены в стоимость комплекта):
-Главная
-О проекте
-Карточка объекта
-Авторизация
-Регистрация
-Каталог объектов
-Добавление нового объекта (1 шаг)
-Добавление нового бизнес-центра (для торгового центра такая же страница)
-Добавление нового помещения для аренды
-Добавление нового помещения для продажи
-Страница со списком бизнес-центров
-Страница со списком торговых центров
-Страница заявки
-Создание новой заявки
-Страница объявления об аренде помещения
-Страница объявления о продаже помещения
-Страница бизнес-центра
-Страница торгового центра
-Личный кабинет
-Личные сообщения
-Личные закладки
-Страница списка новостей
-Страница новости
-Обратная связь (форма)
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Дизайн портала недвижимости
Автор темы Cullinina, Сегодня, 16:44
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