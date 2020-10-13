Стирлинг мотор и паромашина-сделать модель или действующую машину...

Отправлено Сегодня, 16:43

В этом сборнике патентов вы найдёте все изобретения и конструкционные примеры для стирлинг мотор и паромашина все конструкции в тончайших деталях с подробными чертежами и описанием к отдельным моделям и многое другое связанное с стирлинг мотор и паромашиной.