Стирлинг мотор и паромашина-сделать модель или действующую машину...
В этом сборнике патентов вы найдёте все изобретения и конструкционные примеры для стирлинг мотор и паромашина все конструкции в тончайших деталях с подробными чертежами и описанием к отдельным моделям и многое другое связанное с стирлинг мотор и паромашиной.
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Стирлинг мотор и паромашина-сделать модель или действующую машину...
Автор темы Cullinina, Сегодня, 16:43
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