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Стирлинг мотор и паромашина-сделать модель или действующую машину...

Автор темы Cullinina, Сегодня, 16:43

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 16:43

Стирлинг мотор и паромашина-сделать модель или действующую машину...

В этом сборнике патентов вы найдёте все изобретения и конструкционные примеры для стирлинг мотор и паромашина все конструкции в тончайших деталях с подробными чертежами и описанием к отдельным моделям и многое другое связанное с стирлинг мотор и паромашиной.

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