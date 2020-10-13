Комплект стихотворений «XXI век»

Отправлено Сегодня, 16:42

Кто сказал, что наши современники перестали писать хорошие стихотворения? Это не так. Электронная версия книги «XXI век» - моего самого первого сборника авторских произведений, вышедшего в конце 2007-го года, я думаю, убедит Вас в том, что хорошая поэзия не умерла - она живёт и здравствует. Помимо самого сборника все покупатели электронного варианта книги «XXI век» получат дополнение. Какое? Сюрприз! Подробности на странице товара!