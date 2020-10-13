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Pfaff 440

Автор темы Cullinina, Сегодня, 13:06

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#1 Cullinina

Cullinina

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Обычный

Отправлено Сегодня, 13:06

Pfaff 440

Новый html-шаблон лэндинга для электромонтажных работ. Шаблон прекрасно подойдет компании или небольшой организации, которая занимается электромонтажными работами. Шаблон выполнен в современном стиле, имеет анимации для привлечения дополнительного внимание. Кроме всего, шаблон оснащен таймером обратного отсчета, который изначально закольцован и обновляется каждые сутки и скриптом для форм обратной связи - вам останется указать свою почту и принимать заявки. Для установки шаблона, достаточно скопировать содержимое архива а ваш хостинг.

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