Отправлено Сегодня, 13:06

Новый html-шаблон лэндинга для электромонтажных работ. Шаблон прекрасно подойдет компании или небольшой организации, которая занимается электромонтажными работами. Шаблон выполнен в современном стиле, имеет анимации для привлечения дополнительного внимание. Кроме всего, шаблон оснащен таймером обратного отсчета, который изначально закольцован и обновляется каждые сутки и скриптом для форм обратной связи - вам останется указать свою почту и принимать заявки. Для установки шаблона, достаточно скопировать содержимое архива а ваш хостинг.