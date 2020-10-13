Отправлено Сегодня, 13:05

Мы предлагаем своим партнерам продукт не имеющий аналогов в мире, являющийся продуктом секретных разработок Российских ученых в области нано-индустрии.Омолаживающий комплекс «Панацея» - это Фуллереновый комплекс iC60 + эфирное масло чайного дерева, пихты, кедра, и можжевельника в формах "CoCo", "Липосома", и "Мицела".Комплекс является мощным средством для очищения и омоложения организма.Комплекс содержащий Фуллерены С60 не является лекарством, и БАДом в известном смысле хотя способствует комплексной борьбе с проявлениями ВИЧ, подавляет дерматофитии, кандидозы и грибковые поражения а так же его можно использовать для борьбы с коковыми инфекциями, инфекциями бактериальной и вирусной этиологии, включая туберкулез и полиомиелит.Фуллерены являются мощнейшими антиоксидантами, известными на сегодняшний день. В среднем они превосходят действие всех известных до них антиоксидантов в 500-1000 раз. Фуллерен С60, состоящий из 60-ти атомов углерода, растворенный в оливковом масле, может встраиваться в двухслойные липидные мембраны клеток и митохондрий и действовать как многоразовый антиоксидант, и тем самым очищает клетку, а эфирные масла в виде Липосом, омолаживают организм на уровне клеток проходя через клеточные мембраны.Производитель: ООО «Панацея»Добавка изготовлена по ТУ 9280-001-34871232-14Сертификат №1464570