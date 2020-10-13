Искусство выбора дат

Отправлено Сегодня, 11:39

Курс (с двумя бонусами) посвящен искусству выбора дат по методикам китайской метафизики. Правильный момент начала важного дела во многом определяет то, как сложится само это дело — будь это путешествие, семейная жизнь или что-то еще. Правильный момент, как минимум, поможет снизить вероятность проблем — а при хорошем раскладе вы сможете подобрать день и час не просто не несущие негатива, но и благоприятные, значительно повышающие шансы на успех и благополучие!Почему Китай? Китайский календарь не просто отсчитывает дни, он эзотерический инструмент по самой своей сути. Он описывает мировые циклы, а каждый момент времени в нем представлен как набор энергий, влияние земной и небесной ци. Западному миру пришлось изобрести астрологию для того, что бы изучить цикличность мира- а в Китае она сразу заложена в календарь, дающий описание тонких энергий каждого дня и их места в космических циклах.В курсы вы изучите основы китайской оккультной системы (Земные Ветви, Небесные стволы, их взаимодействия, фазы ци, 12 управителей дня, научитесь использовать календарь), а так же узнаете, как отсеять дни и часы несущие негатив, как определить для чего именно хорош или плох каждый конкретный день, как выбрать удачный день и час для вашего дела.Подробно разберем выбор даты на примере свадьбе, а так же будут даны конкретные советы, как выбрать дату для различных дел. К курсы прилагается солнечный китайский календарь.Бонус 1 — мелодичные элементы На Инь, особые стихии каждого момента времени — дополнительный инструмент для тонкого выбора дат.Бонус 2 — Сюань Кун Да Гуа, используем 64 гексаграммы И Цзин для выбора времени и места, благоприятных для конкретного человека.ПРОГРАММА КУРСА:ТЕОРИЯ. ЯН и Инь, У-син, Небесные Стволы и Земные Ветви. Китайский календарь. 12 фаз ци.ПРАКТИКА. Общие и личные негативные дни — дни — разрушители, три Ша, дни потерь и истинных потерь, разъединяющие дни, дни угасания, дни без богатства, земляные дни, одинокие дни, затмения, дубликаты, антидубликаты, разрушитель столпа удачи.12 управителей дня, изучаем конкретную дату, для чего подходит или не подходит конкретный день.Ваш Благородный помощник.Негативные часы — час разрушитель, неиспользуемый час, пустой час, час вреда, час наказания, час пустых дорог.Благоприятные часы — час благородного, час трех гармоний, богатства и процветания, час путешествующей лошади, час установления, слияния, рождающий час, счастливый час.Символические звезды в дате: Небесное богатство, Небесный чиновник, Звезда волшебника любви, Цветок романтики, Звезда академика, Вознаграждение 10 Небесных Стволов, Небесное счастье, Небесный доктор, Звезда недвижимости, Годичное жалование, Небесная добродетель, Счастливый дух, Звезды мужа и жены, Одинокий волшебник, Звезда грабежа, Звезда угасания, Звезда смерти, Звезды вдовства и одиночества, Заклятие болезни.ПРИМЕРЫ И СОВЕТЫ. Какой момент считать началом события? Выбираем дату для свадьбы (детальный разбор). выбираем даты для: свидания, предложения брака, расставания, развода, судебного процесса, переговоров, открытия бизнеса, сделки, путешествия, лечения, начала диеты.Бонус 1. На Инь, мелодичные элементы. Как определить благоприятную дату, «примерить» ее на конкретного человека, используя мелодичные элементы. Когда это имеет смысл использовать?Бонус 2 — Сюань Кун Да Гуа. Новый взгляд на гексаграммы И Цзин. Стихии, дома, периоды, семьи гексаграмм. Ци земли — измеряем дверной проем. Что делать, если нет компаса? Гексаграммы в выборе даты и места: 1 — используем Стихии, 2 — используем «арифметику» (числа 5, 10 и 15 в гексаграммах, одинаковые числа, числа Хэ Ту), 3 — используем семьи. Как победить день — разрушитель года?