Книга "9 ключей к своему предназначению"
База поставщиков представляет собой прямые ссылки на поставщиков, есть и опт и розница.
Есть все от запчастей для авто и велосипедов до одежды и детских товаров. Плюс туда входит чёрный список недобросовестных поставщиков и пошаговая подробная инструкция для создания и ведения своего дела конкретные прямые ссылки для раскрутки и торговые площадки для создания бесплатных одностраничных сайтов.
✔Вы можете использовать полученную информацию по разному:
- Продавать базу (хоть поштучно каждого поставщика),
- Можете с выгодой для себя без посредников приобретать товар,
- Можете стать посредником и перепродавать ходовой товар
- Можете зарабатывать на одностраничных сайтах. В общем, вариантов масса.
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Книга "9 ключей к своему предназначению"
Автор темы Cullinina, Сегодня, 09:22
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