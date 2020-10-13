Книга "9 ключей к своему предназначению"

Отправлено Сегодня, 09:22

База поставщиков представляет собой прямые ссылки на поставщиков, есть и опт и розница.Есть все от запчастей для авто и велосипедов до одежды и детских товаров. Плюс туда входит чёрный список недобросовестных поставщиков и пошаговая подробная инструкция для создания и ведения своего дела конкретные прямые ссылки для раскрутки и торговые площадки для создания бесплатных одностраничных сайтов.✔Вы можете использовать полученную информацию по разному:- Продавать базу (хоть поштучно каждого поставщика),- Можете с выгодой для себя без посредников приобретать товар,- Можете стать посредником и перепродавать ходовой товар- Можете зарабатывать на одностраничных сайтах. В общем, вариантов масса.