Как раскрутить свой блог и перестать быть новичком!

Отправлено Сегодня, 08:42

Готовый алгоритм действий по получению земельного участка, в том числе, без торгов.Основная ценность Инструкции: пошаговая система получения участка под распространенные варианты использования - ИЖС, садоводство, ЛПХ и КФХ.Инструкция постоянно обновляется по мере изменения земельного законодательства.К инструкции прилагаются образцы необходимых документов: заявления, схема участка, шаблоны для обжалования бездействия чиновников и др.Пользователи получают БЕСПЛАТНУЮ консультационную помощь на сайте.Партнерское вознаграждение 1-го уровня 50%.Партнерское вознаграждение 2-го уровня 5%.Комиссия на продавце, поэтому цена для покупателя не меняется.