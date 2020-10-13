Как раскрутить свой блог и перестать быть новичком!
Готовый алгоритм действий по получению земельного участка, в том числе, без торгов.
Основная ценность Инструкции: пошаговая система получения участка под распространенные варианты использования - ИЖС, садоводство, ЛПХ и КФХ.
Инструкция постоянно обновляется по мере изменения земельного законодательства.
К инструкции прилагаются образцы необходимых документов: заявления, схема участка, шаблоны для обжалования бездействия чиновников и др.
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Партнерское вознаграждение 1-го уровня 50%.
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Комиссия на продавце, поэтому цена для покупателя не меняется.
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Как раскрутить свой блог и перестать быть новичком!
Автор темы Cullinina, Сегодня, 08:42
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