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Как раскрутить свой блог и перестать быть новичком!

Автор темы Cullinina, Сегодня, 08:42

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#1 Cullinina

Cullinina

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Обычный

Отправлено Сегодня, 08:42

Как раскрутить свой блог и перестать быть новичком!

Готовый алгоритм действий по получению земельного участка, в том числе, без торгов.

Основная ценность Инструкции: пошаговая система получения участка под распространенные варианты использования - ИЖС, садоводство, ЛПХ и КФХ.

Инструкция постоянно обновляется по мере изменения земельного законодательства.

К инструкции прилагаются образцы необходимых документов: заявления, схема участка, шаблоны для обжалования бездействия чиновников и др.

Пользователи получают БЕСПЛАТНУЮ консультационную помощь на сайте.

Партнерское вознаграждение 1-го уровня 50%.
Партнерское вознаграждение 2-го уровня 5%.
Комиссия на продавце, поэтому цена для покупателя не меняется.

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