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АНТИКРЕДИТ: взаимоотношения

Автор темы Cullinina, Сегодня, 08:14

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#1 Cullinina

Cullinina

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Отправлено Сегодня, 08:14

АНТИКРЕДИТ: взаимоотношения

Книга для тех, кто уже является заемщиком, но находится на грани финансового кризиса, или не уверен в том, что сможет вернуть взятый кредит, допуская первые просрочки по платежам. Раскрывает вопросы:
- как уменьшить проценты, комиссии, штрафы, пени, неустойки, как строить отношения с кредитором с выгодой для себя,
- как урегулировать спорные вопросы не доводя дела до суда,
- как вести себя с сотрудниками банка и коллекторами, как не нарушая законов освободиться от долгов, как грамотно подготовиться к возможному судебному производству и обезопасить себя, своих родственников, свое имущество.
В комплекте 18 реальных судебных процессов + 28 шаблонов писем, жалоб, претензий, исков.

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