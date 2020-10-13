Отправлено Сегодня, 08:11

Мечтаете открыть свои способности и талант, доставшийся вам по Роду?Не знаете, какой это Дар, и в каком направлении вам развиваться?Тогда не пропустите это предложение…Этот вебинар вызвал, огромный интерес и всем присутствующим я сделала расклад «Были ли практики в Роду».У многих пришло понимание о том, в каком направлении им развиваться и как реализовывать свое Родовое предназначение, и соответственно улучшить свое материальное положение.